Zurich

Credit Suisse réorganise ses activités de banque d'affaires

En créant une branche Investment Bank, l’établissement bancaire aux trois clés espère accroître son efficacité. Il vise une réduction du taux de frais annualisé d'environ 400 millions par an,

Cette nouvelle division regroupera les segments Global Markets, Investment Banking & Capital Markets et Apac Markets. Elle intègrera un segment Global Trading Solutions (GTS), qui combinera International Trading Solutions et APAC Solutions.

Grâce à cette nouvelle division, la banque compte tirer parti du «très bon dynamisme» de la banque d'investissement et compte produire un rendement des fonds propres réglementaires d'au moins 10% à moyen terme.

Parmi les autres changements structurels, une nouvelle fonction de «Chief Risk and Compliance Officer» (CRCO) verra également le jour au directoire, qui sera occupée par Lara Werner. Elle permettra de «décomplexifier le modèle opérationnel», d'éliminer les doublons et d'accélérer la prise de décision.

Dans ce contexte, une transition est prévue concernant les affaires dans le secteur pétrolier et gazier et des exclusions seront observées concernant le secteur du charbon et les activités dans la région arctique, précise la banque.