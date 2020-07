Critique de Duterte, la journaliste Maria Ressa condamnée

Philippines

Maria Ressa a été déclarée coupable de diffamation par un tribunal philippin et risque désormais plusieurs années de prison.

Maria Ressa, 56 ans, est la cofondatrice du site d’information en ligne Rappler qui a été visé par plusieurs procédures judiciaires après avoir publié des articles critiques contre la politique du chef de l’État, y compris sa campagne sanglante et controversée contre le trafic de drogue. L’ex-journaliste de CNN risque jusqu’à six ans de détention. On ignore combien de temps elle devra purger si la condamnation devient définitive. La journaliste a été laissée libre dans l’attente de l’examen de son appel.