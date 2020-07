TV

Dakota et Nadia: «Nous ne sommes pas du tout découragés»

Mardi sur M6, le duo valaisan s’est classé sixième et dernier de la finale de «La France a un Incroyable Talent». Même si les internautes sont surpris du résultat, les danseurs restent positifs. Ils ont rapidement donné leur avis sur cette aventure et se concentrent déjà sur la suite.

Le mardi 14 juillet a eu lieu la finale de «La France a un incroyable talent: la bataille du jury» sur M6. Le motard Kenny Thomas s’est imposé et a remporté 100 000 euros. L’ont suivi, dans l’ordre, l’acrobate Rémi Martin, le chanteur improvisateur Thomas Boissy, les magiciens French Twins, le Duo MainTenanT et enfin les danseurs valaisans Dakota et Nadia.

Le duo de Valaisans avait choisi de parler de l’addiction aux réseaux sociaux pour cette dernière épreuve sur le titre «My Mind» de Yebba. «Ce n’est pas que technique, c’est au-delà de ça. Vous nous rappelez notre humanité à chaque fois qu’on vous voit», a expliqué Sugar Sammy à la fin de la prestation. Avec de très beaux compliments de la part du jury, rien ne laissait envisager que Dakota et Nadia se classeraient sixièmes. L’humoriste québécois n’a pas su cacher sa déception lorsque les noms des deux Suisses ont été appelés. Les internautes aussi étaient surpris, mais les danseurs sont ravis de leur performance et préfèrent déjà se focaliser sur le futur.

Des stages de danse en ligne

Concernant le show en préparation, les artistes ont confié qu’ils vont parler de thèmes déjà abordés à la télévision mais aussi de nouveaux. «Cependant, on ne prendra pas n’importe quoi pour nos chorégraphies. Il faut que cela nous touche et qu’on ait une opinion dessus. Notre but n’est pas de surfer sur tous les sujets actuels.» Dakota a ajouté qu’ils vont également penser à créer des stages en ligne et que de nombreuses idées vont encore arriver.