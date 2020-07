Cyclisme

Danilo Wyss: «Il y a pas mal d’incertitudes»

Le coureur vaudois reprend la compétition mardi avec le Tour de Burgos, en Espagne. «Ça va rouler fort», prédit-il.

Enfin! Après cinq mois sans compétition, plusieurs coureurs ont fait le choix de commencer leur programme de courses avec le Tour de Burgos, qui s’élance dès mardi dans le nord de l’Espagne. C’est le cas de Danilo Wyss, engagé avec son équipe NTT Pro Cycling, notamment aux côtés de Louis Meintjes, Benjamin Dyball et Giacomo Nizzolo.

« Je suis content de reprendre, se réjouit le Vaudois, joint par téléphone lundi matin. On a fait un bon camp d’entraînement en Toscane. On sait où on en est avec les données. Je suis confiant quant à mon état de forme. Maintenant, il y a tout de même des inconnues. »