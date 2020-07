il y a 6h

Éditorial

Dans deux mois on vote: faites vos pronostics!

Avions de combat, libre circulation, congé paternité, déductions fiscales et protection du loup, le menu est riche pour les votations de septembre. Survol des enjeux et tentatives de pronostics.

par Eric Felley

Lors de sa présentation à Payerne l’été dernier, le Lockheed Martin F-35 a suscité autant de curiosité que de fantasmes. C’est le «joujou» le plus cher parmi les quatre modèles retenus par la Confédération. Avec les coûts engendrés par le coronavirus, le peuple voudra-t-il de nouveaux avions? KEYSTONE/Peter Klaunzer

Dans deux mois, les Suisses auront apporté des réponses dans des dossiers importants de politique intérieure et extérieure: congé paternité, avions de combat, libre circulation, loi sur la chasse et déductions fiscales pour les enfants. À huit semaines du verdict des urnes, on peut se laisser aller à quelques pronostics sur les résultats, en prenant évidemment le risque de se tromper…

Congé paternité: OUI

Un congé paternité de 10 jours, soit 2 semaines, c’est le projet minimal que le Parlement a réussi à mettre en forme après bien des compromis. L’initiative, qui demandait 4 semaines, a été retirée. Comme pour le congé de maternité, ce congé sera financé par l’allocation pour perte de gain à hauteur de 80% du revenu et au maximum de 196 francs par jour. Cette nouvelle prestation sociale a été attaquée par l’UDC en référendum. Le parti agrarien dénonce des «vacances payées» sur le dos des autres cotisants. Devant le peuple, on peut toutefois pronostiquer un vote favorable à l’implication du père auprès du berceau.

Avions de combat: plutôt NON

La votation sur les avions de combat tombe sans doute à un mauvais moment pour la conseillère fédérale Viola Amherd et le Conseil fédéral. Les 55 milliards engagés par la Confédération pour faire face à l’épidémie du coronavirus sont encore bien ancrés dans les mémoires. Même si les Suisses et les Suissesses sont en général favorables à leur armée, une majorité pourrait refuser cet investissement de 6 milliards de francs. Le peuple donnerait aussi un signal sur les priorités en matière d’investissements militaires après l’épisode de la mauvaise gestion des masques de protection. Rappelons qu’en 2014, 53,4% des votants avaient refusé le fonds pour le Gripen, dans un tout autre contexte.

Initiative de limitation: plutôt NON

L’UDC est de retour avec une initiative visant à mettre un terme à la libre circulation avec l’Union européenne, que le peuple suisse a accepté en 2000. Le texte de l’initiative «Pour une immigration modérée (initiative de limitation)», oblige la Suisse à négocier avec l’Union européenne la fin de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). S’il n’y parvient pas dans les douze mois, elle devra le dénoncer unilatéralement dans le mois qui suit. L’enjeu est de même nature que la votation du 9 février 2014 avec l’initiative «Contre l’immigration de masse», que le peuple avait accepté, mais dont la mise en application avait été un vrai casse-tête au Parlement. Depuis, dans la même thématique européenne, le peuple a refusé en 2018 l’initiative contre les juges étrangers par 66,3%. En 2019, il a accepté à 63,7% la directive Schengen sur les armes, attaquée aussi par l’UDC. Si le peuple est cohérent avec ces deux derniers votes, l’initiative devrait être refusée.

Loi sur la chasse: plutôt OUI

La modification de la loi sur la chasse a fait l’objet d’intenses débats depuis des années au Parlement. Les cantons alpins ont demandé à de multiples reprises de disposer de plus d’autonomie dans la gestion des grands prédateurs, en particulier le loup. Finalement, le Parlement les a entendus et cette nouvelle loi leur donne plus de prérogatives, notamment par des tirs préventifs. En 2019, on comptait 80 loups et 8 meutes, qui préoccupent de plus en plus les populations locales.

Les écologistes et les associations de protection de la nature n’ont pas eu de peine à recueillir les signatures pour s’opposer à un texte, qui leur semble mettre en péril non seulement le loup, mais d’autres espèces protégées. Aujourd’hui, le Conseil fédéral tente de donner des garanties sur les conditions de tir et la protection des espèces. On peut penser qu’une majorité fera confiance à la présidente Simonetta Sommaruga, qui est en charge du dossier. Tout dépend de l’attitude des chasseurs durant la campagne.

Déductions fiscales: plutôt OUI