Basketball Dans la bulle d’Orlando, le café vaut de l’or

Confiné à Orlando avec le Heat de Miami, Jimmy Butler en avait marre que sa machine à café soit utilisée par ses coéquipiers… alors il a décidé de créer sa propre échoppe.

On ne sait pas où acheter du café. Je vais la faire 30 dollars la tasse, les gars peuvent se le permettre.

Sur la devanture, on peut y lire le menu. Du Latte au café au lait, le barista propose toutes les déclinaisons de la boisson. En ce qui concerne le prix, tout est à 20 dollars. Il a donc décidé de baisser le tarif par rapport à ses 30 dollars initialement envisagés. Et, le plus important, la maison ne fait pas crédit. («No I.O.U.’s»)