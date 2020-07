Dans leur jardin, deux salades font... un soutien-gorge!

Ecologie

Deux étudiantes modernisent l'image de l'agriculture pour promouvoir leur démarche agroécologique dans le Jura bernois. Clin d’œil parfaitement assumé.

Amauryne Drougard et Céline Albertella se lancent dans la culture d'un potager bio expérimental. Leur but n'est pas de vous raconter des salades, mais...

Sur Instagram, dans une galerie de 28 photos qui font autant de publications sur «Agrolab_», on n'en retient qu'une, publiée la semaine dernière à la «une» du «Journal du Jura»: deux salades en guise de soutien-gorge, sous un franc sourire.

À Reconvilier, Amauryne Drougard et Céline Albertella font de leur jardin une «expérience agroécologique à ciel ouvert». Sur Instagram, elles expliquent leurs méthodes, partagent leurs expériences.

Ainsi, sous la photo amusante de Céline légendée par «T'cheu ces salades que c'est!», il est expliqué que le terme salade «ne désigne en fait absolument rien en jardinage» et qu'il est «plutôt utilisé en cuisine», que ses feuilles sont riches en vitamines B9 et A, qui aident «notamment nos yeux à s'adapter à l'obscurité».

Copines d'école

Prendre la pelle

La démarche primesautière est assumée. Quand on leur demande de varier les plaisirs en changeant de feuilles, Amauryne a une idée pour Céline: «Tu pourrais prendre la pelle et cacher ta poitrine avec!». Sa mère à elle n'a pourtant «pas kiffé» le coup des deux salades.

Les deux jardinières adeptes de permaculture n'enlèvent pas le haut pour prendre la pose: elles disposent librement de leurs corps dans un esprit féministe, voilà tout. Quand elles posent pour notre photographe, un cantonnier qui passe écarquille les yeux: «De loin, on le croirait sexuel, votre champ!», s'exclame-t-il.

Pas de quoi émouvoir les deux jardinières végétariennes, désarmantes de naturel, à 23 et 24 ans: «Ce n'est pas une invitation! Rien n'est de vulgaire dans notre démarche», disent-elles.

Parcelle triangulaire

La parcelle triangulaire occupée à côté d'autres jardiniers est celle d'un agriculteur qui remplit régulièrement une citerne avec l'eau de la fontaine. Elle a d'abord été mise à disposition d'immigrés, mais ce projet communautaire n'a pas fonctionné. Amauryne et Céline ont désherbé leur terrain en paillant sa surface avec du fumier et du foin, une technique qui maintient l'humidité et réduit l'arrosage.