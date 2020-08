Cinéma Dans son troisième film, le Petit Nicolas va changer de parents

Le héros créé par Goscinny et Sempé va avoir Jean-Paul Rouve pour papa et Audrey Lamy comme maman.

Lundi 17 août, le dessinateur Jean-Jacques Sempé a fêté son 88e anniversaire. Et ça tombait bien puisque ce même jour a débuté le tournage du troisième film inspiré des livres qu’il a créés avec le scénariste René Goscinny, «Le petit Nicolas».

Intitulé «Le trésor du petit Nicolas», ce troisième long-métrage en prises de vues réelles ne sera pas, contrairement aux deux précédents, réalisé par Laurent Tirard, mais par Julien Rappeneau. Le fils du réalisateur Jean-Paul Rappeneau a déjà tourné deux films, «Rosalie Blum» et «Fourmi» et en a scénarisé de nombreux autres, dont «36 quai des Orfèvres».

Ce ne sera pas le seul changement pour ce nouveau volet puisque les parents du petit Nicolas, interprétés jusque-là par Kad Merad et Valérie Lemercier seront remplacés par Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy, a annoncé la Warner. On ignore en revanche quel enfant jouera le petit Nicolas. La sortie est prévue le 6 octobre 2021.