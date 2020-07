Diplomatie

Dans un discours virulent, Pompeo s’attaque à la Chine

Le secrétaire d’État américain estime que «l’heure est venue pour les nations libres de passer à l’acte» face à la «nouvelle tyrannie» chinoise.

«La Chine d’aujourd’hui est de plus en plus autoritaire à l’intérieur du pays, et plus agressive dans son hostilité face à la liberté partout ailleurs», a-t-il déclaré en Californie lors d’un discours dont la tonalité rappelait plus que jamais la Guerre froide avec l’Union soviétique.