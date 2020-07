«Danse avec les stars»: Karine Ferri en dit plus sur le retour de l'émission

TV

Alors que des rumeurs font part d'une potentielle annulation de l'émission cette année, l'animatrice a mis les choses au clair.

«Si à l'antenne, tout paraît fluide et joli, c'est parce que derrière il y a des heures de préparation et de travail. On ne peut pas prendre de décisions à la légère, il y a des centaines de gens qui travaillent sur cette émission», explique-t-elle, ajoutant qu'elle en sera toujours l'animatrice.