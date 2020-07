TELEVISION

Darius Rochebin quitte la RTS

Le journaliste vedette de la chaîne romande va rejoindre en septembre prochain la chaîne d’informations française LCI. Il présentait le «19:30» depuis 1998 et était devenu le chouchou des téléspectateurs.

C’est une sacrée page qui se tourne pour la RTS: Darius Rochebin quitte la chaîne romande, après avoir présenté le «19:30» depuis 1998.



Le journaliste vedette rejoindra en septembre prochain la chaîne LCI où il animera une interview quotidienne.



«Après une longue réflexion, j’ai accepté leur proposition qui me donne la possibilité de mener une grande interview quotidienne, explique Darius. C’est une occasion d’approfondir un savoir-faire acquis grâce à la RTS et cela représente pour moi une forme de continuité. Et de surcroît, une expérience journalistique nouvelle: je serai, en tant que Suisse, un observateur extérieur.»



Et de poursuivre: «Ce choix a été difficile à faire évidemment. Il n’enlève rien à l’attachement profond que j’éprouve pour la RTS et les projets que je mène actuellement pour ce média. J’ai avec la rédaction de l’actualité un lien ancien et intense, et j’éprouve en son sein le même enthousiasme qu’au premier jour. »



Journaliste au «Journal de Genève» dès 1987, Darius Rochebin s'est spécialisé en politique internationale. Il a collaboré par la suite à divers organes de presse écrite et de radio. A la TSR, dès 1995, il a d'abord été membre de la rubrique étrangère (notamment comme envoyé spécial, au Proche-Orient et dans l'ex-Yougoslavie en particulier). Il a présenté le TJ-Nuit dès 1996, avant d'être nommé présentateur à l'édition principale du 19:30 dès 1998, puis des éditions du week-end depuis août 2019.



La RTS a réagi à ce départ qui ne va pas manquer d’attrister les téléspectateurs romands: «En un peu plus de vingt ans, il aura largement contribué à développer notre offre éditoriale, grâce à ses talents de journaliste, d’interviewer et présentateur, relève Bernard Rappaz, rédacteur en chef de l’actualité. C’est avec regret que nous apprenons le départ d’un des piliers de la rédaction mais c’est également une source de fierté de constater que son talent est reconnu bien au-delà de nos frontières.»