il y a 10h

Portrait

Darius, «solide comme le roc, doux comme le lac»

Plusieurs personnalités dressent les louanges de Darius Rochebin dans «Le Parisien».

par R.M.

Quand «Le Parisien» présente notre Darius à ses lecteurs, ça donne u ne vraie pluie d’éloges . RTS

Alors que Darius Rochebin s’apprête à quitter la RTS pour LCI, «Le Parisien» a dressé dimanche un long portrait du journaliste genevois pour présenter le «PPDA suisse» à ses lecteurs. Résultat: une vraie pluie d’éloges.

Le quotidien français revient sur les origines et l’enfance de Darius Rochebin. Ou rappelle que d’Arafat à Poutine en passant par Macron, Federer ou Depardieu, il « a reçu tous les grands de ce monde ou presque » .

«C’est presque une histoire de couple»

« Le Parisien » donne surtout la parole à plusieurs personnalités qui n’ont que des compliments pour le futur ex - présentateur du « 19:30 » . «Ce que j ’ admire chez cet homme, c ’ est qu ’ il n ’ est pas du tout paillettes, et pourtant, quelle classe! On avait le gars parfait! Pour tous les Suisses francophones, sa présence à la télévision est très familiale. C ’ est presque une histoire de couple: on ne pensait pas qu ’ on pouvait perdre Darius!» note ainsi l’humoriste Marina Rollman.

Ce que Rochebin a de plus que les autres? «Le charisme. Et ça ne s ’ invente pas » , tranche l’ancienne conseillère fédéral e Micheline Calmy-Rey. Et d’ajouter: « vous sentez qu ’ il s ’ intéresse à vous, à vos sujets. Il a de l ’ empathie tout en bossant énormément.»

«Quand il ouvre la bouche, on le croit»

Son futur collègue à LCI David Pujadas est plus dithyrambique encore. Darius, dit-il, «est au courant de tout, sans avoir l ’ air pédant et sans jamais en rajouter. Il donne une impression de sécurité. Quand il ouvre la bouche, on le croit. Et on a raison. On a de bons présentateurs en France, mais lui est unique. Il compte parmi les meilleurs journalistes européens, francophones en tout cas.»

L’écrivain Sylvain Tesson, enfin, estime que « si l ’ on dit sur son plateau des choses particulièrement intimes et sincères, c ’ est parce qu ’ il use de cet art un peu oublié chez nous et qu ’ il va peut-être à nouveau rapporter en France: celui de la conversation, où chacun des interlocuteurs écoute l ’ autre attentivement.»