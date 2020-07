Davantage exigé pour les faibles revenus

Pandémie

L'Union syndicale suisse réclame plus de mesures face à la crise liée à l’épidémie, dont une hausse des indemnités de chômage partiel.

Pertes difficiles à assumer

Le syndicat cible avant tout les travailleurs à faibles et à moyens revenus, particulièrement touchés par la crise, le chômage partiel étant le plus répandu dans les secteurs où les salaires sont les plus bas. Selon lui, cette situation a entraîné des pertes de salaire difficiles à assumer pour ce groupe de personnes. L'USS exige donc une augmentation de l'indemnité de chômage partiel pour les travailleurs à faibles revenus, passant de 80% à 100%.