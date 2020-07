Coronavirus

Dave Grohl contre la réouverture des écoles à cause du coronavirus

Le leader des Foo Fighters apporte son soutien aux professeurs américains dans la série «Dave’s True Stories» sur Instagram avec un volet intitulé «En défendant nos enseignants».

Le leader des Foo Fighters a parlé de la carrière d ’ enseignante de sa mère lors de son intervention audio intitulée « In Defence of Our Teachers » , le dernier volet de sa série d ’ émissions « Dave ’ s True Stories Instagram » . Il a offert son soutien à ceux qui veulent un plan détaillé pour assurer la sécurité des éducateurs et des élèves alors que les cas de Covid-19 montent en flèche aux États-Unis. «Lorsqu ’ il s ’ agit de la redoutable question de la réouverture des écoles, les professeurs américains méritent un plan et non un piège», a déclaré le musicien.