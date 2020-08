il y a 27min

Valais

De la maltraitance dénoncée dans l’EMS de Saxon

Ouvert il y a cinq ans, l’établissement du groupe Tertianum doit faire face à de graves accusations venant des collaborateurs et collaboratrices du home bas-valaisan.

par Eric Felley

L’EMS Tertianum les Sources est intégré dans le complexe médical de Saxon. Il emploie une centaine de collaboratrices et collaborateur pour une septantaine de lits. Derrière ces murs, certains dénoncent le traitement réservé aux pensionnaires. tertianum

L’émission «Mise au Point» de la RTS et sa journaliste Cécile Tran-Tien se sont intéressées à la situation de l’EMS Tertianum Les Sources à Saxon, ouvert en 2015 par le groupe BOAS. Cet établissement compte aujourd’hui quelque 70 pensionnaires pour une centaine d’employé(e)s. Depuis 2016, il fait partie du groupe Tertianum qui gère 80 établissements similaires en Suisse. C’est à la suite du témoignage d’un infirmier, qui a travaillé trois mois dans cet établissement, que «Mise au point» s’est mis à enquêter sur de forts soupçons de maltraitance.

Au début de l’été, sous couvert de l’anonymat, une dizaine de lettres de collaboratrices ou collaborateurs de l’EMS ont été envoyées au Service cantonal de la protection des travailleurs pour dénoncer une situation critique: «Je vous écris pour dénoncer des abus et des violences sur des résidents, explique une lettre. […] Je vois des résidents être frappés, d’autres sont oubliés dans des protections sales, d’autres sont enfermés dans leur chambre et d’autres se font voler et ça sans punition…»

45 minutes dans un bain de sang

L’infirmier, qui a été remercié au terme de ses trois mois à l’essai, se dit choqué par ce qu’il a vu et vécu dans cet EMS: «Une personne restée 45 minutes dans un bain de sang, des bleus, des résidents qui sont restés sans manger ni boire, des personnes qui n’ont pas été prises en charge correctement, restant dans leurs selles. Pour moi, c’est de la maltraitance et je ne peux pas cautionner ça.» D’autres témoignages de proches de pensionnaires font également état d’un manque de réactivité du personnel.

D’une manière générale, l’EMS souffrirait d’un sous-effectif chronique et d’un manque d’organisation. Le Service de protection des travailleurs et celui de la Santé publique ont effectué un contrôle sur place le 25 juin, qui était annoncé et le personnel avait été briefé. Résultat, selon Esther Waeber-Kalbermatten, cheffe du Département valaisan de la santé: «Ce contrôle n’a pas mis en lumière de dysfonctionnement au niveau de la qualité des soins qui nécessiterait une intervention urgente de mon département». Malgré tout, le Service de la santé publique a demandé une analyse approfondie à l’établissement.

Un EMS sous surveillance