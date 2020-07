Suisse

De nombreux médecins sous-occupés pendant la pandémie

Un sondage effectué par la Fédération des médecins suisses indique que plus de la moitié des praticiens ont eu moins de travail durant les mois de mars et avril. Les pertes de revenus liées à cette baisse du taux d’activité suscitent des inquiétudes dans la profession.

Manque de matériel

Les médecins, qui pour un quart d’entre eux faisaient partie des groupes à risque, pointent le manque de matériel. Pour 57%, les masques de protection n’étaient plutôt pas ou pas du tout disponibles pendant le mois de mars, et pour 40% encore en avril, la situation ne s’améliorant vraiment qu’en mai. Le même constat ressort pour les produits désinfectants et les autres d’équipements.

Sous-occupés

L’écart n’a fait que se creuser en avril: 7% des médecins interrogés estimaient avoir une charge de travail plus lourde. Quasi la moitié (46%) avait «beaucoup moins de travail» et 24% avaient «un peu moins». En mai, la situation s’est peu à peu normalisée, même si 9% avaient toujours «beaucoup plus de travail» et 9% «beaucoup moins».