Terrible

De nouvelles vidéos de l’arrestation de George Floyd révélées

Le «Daily Mail» a publié des images provenant des caméras des policiers Thomas Lane et Alex Kueng pendant l’arrestation de l’Américain, mort étouffé sous le poids d’un policier blanc de Minneapolis ce printemps.

George Floyd a été arrêté par la police de Minneapolis et est mort le 25 mai dernier.

Pour rappel, les agents Thomas Lane et Alex Kueng avaient été appelés par un commerçant à intervenir auprès de George Floyd qui était soupçonné d’avoir payé avec un faux billet de 20 dollars. Or, dès leur arrivée, les deux policiers se dirigent vers Floyd, qui est dans sa voiture en face du commerce. Dès que l’homme ouvre sa portière, l’agent Lane pointe immédiatement son arme de service vers sa tête, lui criant de mettre ses mains sur le volant. Une scène choquante.

«Je me suis déjà fait tirer dessus comme ça avant. M. l’agent, s’il vous plaît, ne me tirez pas dessus», peut-on entendre répondre George Floyd, paniqué par le comportement des hommes, qui en étaient à leur première semaine de service pour la police de Minneapolis.

Ce moment devient encore plus intense lorsque les agents tentent de le faire monter à l’arrière de leur voiture, après lui avoir passé les menottes. George Floyd les prévient avoir été malade et qu’il est claustrophobe et anxieux. «Je vais mourir là-dedans! Je vais mourir! Je viens d’avoir la Covid, je ne veux pas retourner à ça», crie-t-il.