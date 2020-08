Racisme

De Pury: Neuchâtel veut réfléchir à son passé

Le Conseil communal de la ville doit prendre position sur la pétition de plus de 2500 signatures qui exige le retrait de la statue de David de Pury, jugé esclavagiste.

La pétition intitulée «On ne veut plus de statue d’esclavagiste! Pour que la statue de David de Pury soit retirée» demande le retrait de la statue et son remplacement par une plaque commémorative en hommage à toutes les personnes ayant subi et subissant encore aujourd’hui le racisme et la suprématie blanche. Le Conseil communal va la transmettre au bureau du Conseil général.