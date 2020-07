De rares images du cruel dressage des «éléphants à touristes»

Thaïlande

Des écologistes dénoncent dans une vidéo l’abominable souffrance qu’endurent les éléphants lors de leur dressage pour distraire les touristes.

Un éléphant n'obéit pas naturellement, il se soumet. Pour le dresser à des fins touristiques, le mahout (dompteur) utilise la technique du «phajaan» qui consiste à «briser son esprit». Séparé de sa mère, soumis à un stress important, il est enfermé dans un étroit enclos, maintenu par des chaînes et des cordes, d'après ces images filmées en caméra cachée l'année dernière en Thaïlande et publiées mercredi par le groupe britannique de défense des animaux World Animal Protection (WAP).

«Domination complète»

La vidéo montre le mahout piquer le jeune pachyderme avec une tige surmontée d'une pointe aiguisée en métal pour lui faire comprendre les commandes de base, ce qui provoque parfois des saignements. «Le but est d'obtenir une domination complète grâce à des récompenses et des punitions. Il faut lui faire comprendre que désobéir est douloureux», explique à l'AFP Jan Schmidt-Burbach de la WAP qui déplore les nombreux «dommages physiques et psychologiques» infligés à l'animal.