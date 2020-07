Débat tendu sur le Brexit entre Johnson et Hunt

Royaume-Uni

«Optimisme» vs. «honnêteté»: les deux prétendants à la succession de Theresa May ont débattu mardi soir.

Boris Johnson a brandi la carte de l'optimisme, Jeremy Hunt celle de l'honnêteté: le Brexit a dominé, dans des échanges tendus, le premier et dernier face-à-face prévu entre les deux candidats dans la course au poste de Premier ministre britannique.

«Optimisme aveugle»

Et même en cas d'échec, Boris Johnson, ancien maire de Londres et ancien ministre des Affaires étrangères, a assuré que les coûts d'un «no deal» seraient «très peu perceptibles (...) si on s'y prépare». Selon lui, la facture d'une quarantaine de milliards de livres -- d'après les calculs britanniques -- qu'il refusera de payer sans accord pourra compenser les conséquences d'un tel scénario.

Relation avec Trump

Après avoir dans la journée souligné que lui-même n'avait pas manqué de critiquer la manière dont les négociations du Brexit avaient été menées, Boris Johnson a condamné les fuites et affirmé avoir «une très bonne relation avec la Maison Blanche». Avant le débat, Jeremy Hunt avait lui dénoncé des propos de Donald Trump «irrespectueux et faux» à l'égard de Theresa May et du Royaume-Uni.