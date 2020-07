Débordée par les procès, la justice envisage de se passer de jurys

Royaume-Uni

Les tribunaux anglais croulant sous les dossiers, le ministre de la Justice a estimé qu'ils pourraient se passer de jurys populaires pour juger des délits graves. Une proposition qui a suscité une levée de boucliers.

«Le visage de la justice»

Cette proposition a provoqué des critiques dans l'ensemble de la classe politique, comme au sein du monde judiciaire, qui dénonce l'effet des coupes budgétaires des dernières années plus que du nouveau coronavirus.

Difficile distanciation

Selon le ministère de la Justice, environ 52 000 cas sont en attente dans les tribunaux anglais, dont la grande majorité sont antérieurs à l'épidémie de Covid-19. Pour Ian Burnett, plus haut magistrat d'Angleterre et du Pays de Galles, ce sont «des années et des années» de sous-financement qui «se retournent désormais contre nous».