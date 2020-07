10.07.2020 à 21:01

Decastel et Rueda au chevet de la relève de NE Xamax

Football

Le club de la Maladière a décidé de confier les talents «rouge et noir» à deux ex-entraîneurs de Super-League.

par Sport-Center/C.MA.

Michel Decastel est de retour à La Maladière... KEYSTONE

Le premier, ancien défenseur international, ex-entraîneur à Aarau, Lausanne et Young Boys et avec les jeunes de Grasshopper, a terminé sa carrière de joueur avec les «rouge et noir».

Martin Rueda, qui avait terminé sa carrière de joueur à Neuchâtel, se sent redevable au club rouge et noir. KEYSTONE

Le second, plus âgé, formé au club, est passé par Strasbourg et Servette avant de boucler la boucle avec les Neuchâtelois et de gagner ses galons d’entraîneur dans la région. Il est ensuite passé en Afrique, à Sion puis encore une fois à la Maladière où il a ramené son «bébé» au plus haut niveau.

Des M16 aux M21

Michel Decastel et Martin Rueda ont en effet été nommés à la tête du projet «Xamax Academy». Une structure mise en place pour développer la relève du club, des M16 aux M21. Ces jeunes talentueux sont censés gravir les échelons jusqu’en première équipe, même s’ils sont conscients qu’il est difficile d’accéder au monde professionnel et de s’y imposer.

Deux autres légendes restent au club: Philippe Perret et son fidèle adjoint Robert Lüthi gardent en effet la main sur les M21. Les deux recordmen rouge et noir (le premier pour son nombre de matches joués et son second pour le nombre de buts marqués) auront la mission de préparer les joueurs à franchir le dernier palier qui pourra les mener à débuter une carrière professionnelle.

Marendaz avec les M18

En M18, c’est Julien Marendaz qui a été choisi pour son parcours déjà riche malgré son jeune âge. Il a notamment été adjoint de la première équipe du Lausanne-Sport et de la sélection suisse M16, entraîneur principal au Team Vaud et, jusqu'à présent, à Servette. En tant qu’entraineur professionnel, il assurera aussi un lien avec la première équipe via son rôle de second adjoint.

En M16, Brian Weber, qui avait déjà exercé à Xamax comme préparateur physique et entraîneur M21, viendra apporter l'expérience qu'il a engrangé à Team Vaud au cours des cinq dernières années. En tant qu'enseignant au collège des Terreaux à Neuchâtel, il est aussi parfaitement conscient des difficultés à concilier l'école et le football.

Et Jörg Stiel...

Ces entraîneurs seront soutenus par des spécialistes habitués au plus haut niveau. Le responsable des gardiens, l'ancien international Jörg Stiel, et de la condition physique, Stefan Messerli, qui travaillent quotidiennement avec la première équipe, continueront de s’investir pour la relève.