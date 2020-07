Actualisé 07.07.2020 à 17:13

Décès à 68 ans des plus vieux des frères siamois

Ohio

Nés reliés par l'abdomen, Ronnie et Donnie Galyon avaient battu le record de longévité pour des siamois à leur 63e anniversaire.

Ronnie et Donnie Galyon étaient joints du sternum à l'aine, partageant plusieurs organes. YouTube

Ronnie et Donnie Galoon sont décédés le 4 juillet dernier à Dayton, dans l'Ohio (USA), à 68 ans , selon Whio. Nés dans cette même ville le 28 octobre 1951 reliés par l'abdomen, leur mère ne s'attendait pas à avoir des jumeaux. Les deux garçons étaient joints du sternum à l'aine, partageant plusieurs organes.

Attractions de cirque

Ayant neuf enfants à charge, leur père décidé d'en faire une attraction de foire et les a produits dans des fêtes foraines et des cirques. Leurs exhibitions ont connu un grand succès et ont permis d'entretenir leur famille durant des années. L'école ne les voulant pas, ils sont restés analphabètes. Ils ont tenté de rejoindre l'armée, mais elle les a refusés.

Les siamois ont pris leur retraite du spectacle en 1991. Ils ont vécu seuls jusqu'en 2010 mais, souffrant d'arthrite, il devenait dangereux pour eux de rester sans personne. Ils ont donc emménagé chez leur frère Jim à Beavercreek. Plus de 200 volontaires s'étaient alors mobilisé pour agrandir la maison de Jim afin de pouvoir les accueillir avec leur fauteuil roulant. En 2014, peu avant leur 63e anniversaire, Ronnie et Donnie sont devenus les siamois connus à avoir vécu le plus longtemps, battant le record des frères Chang et Eng Bunker (11 mai 1811 - 17 janvier 1874). Ces derniers, des Thaïlandais devenus Américains, sont d'ailleurs ceux qui sont à l'origine de l'expression «frères siamois», de par leur nationalité première.

Les frères Chang et Eng Bunker, à l'origine du terme frères siamois.

Battre ce record a été très important pour les frères Galyon: «C'est ce dont Donnie et moi avons toujours rêvé, et nous espérions obtenir ce titre»avait déclaré Ronnie cette année-là. Les siamois ont été admis à l'hôpital le 1er juillet dernier et ils sont décédés aux soins palliatifs.