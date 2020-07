Noces

Découvrez les photos du mariage de Beatrice d’York

La famille royale britannique a dévoilé plusieurs clichés du mariage de la princesse et d’Edoardo Mapelli Mozzi. Regardez les images ainsi que sa robe de mariée, qui a une valeur sentimentale très importante.

Vendredi 17 juillet, la princesse Beatrice a épousé Edoardo Mapelli Mozzi se sont mariés en petit comité. L’événement était d’abord prévu en mai, mais il a été annulé à cause du coronavirus. La famille royale britannique a dévoilé plusieurs clichés de la cérémonie, qui n’a pas pu compter plus de 30 invités. On peut voir les jeunes mariés sortir de la chapelle du château de Windsor, où ils se sont dit «oui». On les voit aussi aux côtés de la reine Elizabeth II et du prince Philip, tout en respectant les distances de sécurité. La jeune femme de 31 ans avait choisi une tenue des plus symboliques: sa robe de mariée et son diadème appartiennent tous deux à sa grand-mère.