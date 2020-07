il y a 47min

Football

Défendre et espérer ne suffit pas

Le destin promis à Neuchâtel Xamax et sa prestation contre YB suggèrent qu’un «petit» de Super League doit jouer pour s’en sortir.

par Mathieu Aeschmann

LM

À vingt-quatre heures d’intervalle, Thoune et Neuchâtel Xamax jouaient leur survie en Super League et le contraste entre leurs intentions, puis leur prestation, fut saisissant. Alors bien sûr, Young Boys est bien plus solide et effrayant en contre que le Servette FC qui a débarqué mercredi à la Stockhorn Arena. Mais cet écart de standing adverse justifie-t-il une telle différence d’ambition? À Thoune, l’urgence des points a pris la forme d’une obsession offensive. L’intensité servait à avancer, presser et déséquilibrer; au risque de laisser quelques espaces dans son dos. Soit tout le contraire de ce qu’a présenté jeudi soir un Neuchâtel Xamax dont l'urgence s'est muée en une obsession de l’équilibre défensif.

«Young Boys est très fort physiquement, il peut mettre beaucoup d’intensité en début de match. On ne voulait pas commettre d’erreurs ou se lancer la fleur au fusil pour se faire prendre en contre», expliquait Musa Araz au moment d’analyser la défaite de trop. Soit. Mais ce pari de la prudence a volé en éclats dès la huitième minute suite à une touche dans le camp bernois. Il s’est ensuite transformé en un terrible autogoal puisque les Neuchâtelois, totalement inoffensifs, armèrent leur premier tir (non cadré) à la 45e minute.

«On a travaillé, on a lutté, envoyé des ballons dans la boîte. Dans l’attitude, je n’ai absolument rien à reprocher à mes joueurs. Ce soir, il nous a manqué un peu de qualité, analysait Stéphane Henchoz. Le match opposait quand même le premier au dernier, un écart au classement qui a priori décrit une différence de qualité intrinsèque.»

Pas de place pour les pleurnicheurs

Le technicien fribourgeois a évidemment raison. Son Xamax ne joue pas dans la même catégorie que ce YB qui file vers le titre. Mais quand a-t-il toutefois un petit peu bousculé les Bernois? Durant les dix premières minutes de la seconde mi-temps lorsque, sous l’impulsion de Diafra Sakho, les Neuchâtelois se sont projetés plus généreusement vers l’avant.

Ce constat pose dès lors une question. Par quel moyen un «petit» de Super League peut-il dépasser ses limites et sublimer son statut pour finalement s’en sortir?

Après Noël, Thoune a fait le choix du jeu et de la prise de risque – son losange de mercredi avec Castroman derrière deux attaquants ne laissait pas de place au doute. Le néo-promu servettien a tenu cette même ligne dès la première journée avec le succès que l’on connaît. Pour s’être fixé une ligne ambitieuse et avoir cru en leur faculté de forcer le destin, ils touchent au but, alors que Xamax est suspendu dans le vide (à cinq points de Sion et à huit de Thoune).

«Demain matin (vendredi matin), on repart à l’entraînement. Il n’y a pas de place pour les pleurnicheurs dans le football, assurait Stéphane Henchoz avant de quitter la Maladière. Tant qu’il existe un espoir mathématique, on se battra.»

Pour l’attitude et le sérieux, on peut lui faire confiance: le vestiaire neuchâtelois est honnête et orgueilleux. Mais lutter, défendre et espérer un coup de génie de Nuzzolo ne suffira pas. Puisque désormais seule la victoire fait sens, Xamax va devoir attaquer, sans retenue. Et il aurait sans doute dû s'y mettre plus tôt.