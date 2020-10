Espagne : «Défendre la république et voter n'est pas un délit»

Politiquement explosif, le procès des douze indépendantistes catalans jugés pour rébellion s'achève mercredi. Le jugement sera connu d'ici quelques mois.

Neuf d'entre eux sont en détention provisoire depuis plus d'un an. Des centaines de témoins - dont l'ancien chef du gouvernement Mariano Rajoy - auront été entendus par la Cour suprême, plus haute instance judiciaire espagnole, dont le jugement est attendu à l'automne et ne pourra pas faire l'objet d'un appel.