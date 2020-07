Actualisé il y a 24min

Etats-Unis

Déguisé en chauffeur-livreur, il abat le fils d’une juge

Le domicile d’une magistrate a été la cible d’une fusillade, qui s’est soldée par la mort de son fils et la blessure par balle de son mari, dimanche dans le New Jersey.

Le bureau du FBI à Newark a indiqué qu'il «enquêtait au sujet d'une fusillade qui a eu lieu au domicile de la juge Esther Salas». (Photo prétexte) KEYSTONE

Un homme armé, déguisé en chauffeur-livreur de FedEx, a abattu dimanche le fils d'une juge fédérale aux Etats-Unis et blessé par balle son mari, dans une attaque à leur domicile dans le New Jersey, ont rapporté des médias américains.

La juge, Esther Salas, n'a pas été blessée, selon ABC News. Le fils de la magistrate, Daniel Anderl, 20 ans, a été abattu alors qu'il ouvrait la porte, selon les chaînes ABC et CNN.

«Il a reçu une balle en plein coeur», a déclaré le maire de North Brunswick, Francis «Mac» Womack, un ami de la juge, cité par ABC.

L'époux d'Esther Salas, Mark Anderl, un avocat et ancien procureur, était dans un état critique mais stable après avoir été opéré, selon le New Jersey Globe.

«Une balle en plein coeur»

Le bureau du FBI à Newark a indiqué dans un tweet qu'il «enquêtait au sujet d'une fusillade qui a eu lieu au domicile de la juge Esther Salas» et recherchait un suspect.

L'homme armé portait apparemment un uniforme de chauffeur FedEx, selon des sources des forces de l'ordre.

Le mobile du crime n'était pas connu dans un premier temps.

«En tant que juge, elle recevait des menaces de temps à autre, mais tout le monde dit qu'elle n'en a pas eu récemment», a dit le maire à ABC.

La juge Salas, 51 ans, est la première femme hispanique à accéder à la fonction de juge fédéral de district dans le New Jersey. Elle a été nommée par le président Barack Obama en 2010.

«Je connais bien la juge Salas et son mari, et j'étais fier de la recommander au président Obama pour sa nomination au tribunal fédéral du New Jersey», a déclaré le sénateur du New Jersey Bob Menendez dans un communiqué cité par les médias.

«Je prie pour la juge et sa famille»

«Je prie pour la juge Salas et sa famille, et pour que ceux qui sont responsables de cet acte épouvantable soient rapidement arrêtés et traduits en justice», a-t-il ajouté.

La juge est actuellement assignée à un recours collectif déposé par un groupe d'investisseurs de la Deutsche Bank qui affirment que la banque n'a pas bien surveillé des clients considérés comme à haut risque, dont le financier Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement des jeunes filles mineures et qui s'est suicidé l'an dernier en prison.

Esther Salas a traité plusieurs cas très médiatisés et avait présidé en 2014 le procès pour fraude de Teresa Giudice, héroïne de l'émission de téléréalité «Real Housewives of New Jersey», et son époux Joe.