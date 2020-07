Amour

Demi Lovato fiancée à l’acteur Max Ehrich

La chanteuse a posté plusieurs photos sur Instagram accompagnées d’une belle déclaration d’amour pour annoncer la nouvelle.

«Quand j ’ étais petite, mon père biologique m ’ appelait toujours sa « petit e partenaire » , ce qui aurait pu sembler étrange sans son accent de cow-boy du Sud. Pour moi, cela avait un sens parfait, a écrit Demi. Et aujourd ’ hui, ce mot a de nouveau un sens parfait, mais aujourd ’ hui, je vais officiellement être la partenaire de quelqu ’ un d ’ autre. J ’ ai su que je t ’ aimais dès que je t ’ ai rencontré. C ’ était quelque chose que je ne peux pas décrire à quelqu ’ un qui n ’ en a pas fait l ’ expérience, mais heureusement tu l ’ as eue aussi.»

Elle a poursuivi: «Je ne me suis jamais sentie aussi inconditionnellement aimée par quelqu ’ un dans ma vie ( à part par mes parents) . Tu ne m ’ as jamais poussé à être autre chose que moi-même … Et tu me donnes envie d ’ être la meilleure version de moi-même. Je suis honorée d ’ accepter ta demande de mariage. Je t ’ aime plus qu ’ une légende ne pourrait l ’ exprimer et je suis ravie de fonder une famille et de vivre avec toi. Je t ’ aime pour toujours», a poursuivi la jeune femme de 27 ans.