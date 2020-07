Afrique du Nord

Démission du 1er ministre tunisien après moins de cinq mois

Le parti islamiste Ennahdha avait déposé mercredi une motion de défiance contre le chef du gouvernement, mettant en avant les soupçons de corruption pesant sur lui.

Le premier ministre tunisien Elyes Fakhfakh, fragilisé par une affaire de conflits d’intérêts, a présenté sa démission mercredi sous la pression du parti d’inspiration islamiste Ennahdha. Son départ ouvre la voie à de nouvelles négociations épineuses pour former un gouvernement.

Cette démission intervient à un moment où la Tunisie, largement épargnée par le coronavirus, se trouve frappée de plein fouet par les retombées économiques et sociales de la fermeture des frontières, suscitant notamment des mobilisations dans le sud de son territoire.

Elyes Fakhfakh, 47 ans, chef d’un parti social-démocrate sans élu qui avait prêté serment le 27 février, va continuer à gouverner en attendant qu’un successeur soit nommé. Il aura effectué l’un des plus courts mandats depuis la révolution de 2011 qui a balayé le régime de Zine el Abidine Ben Ali.

Motion de défiance

Ennahdha, qui compte six ministres au gouvernement, avait dans la journée déposé une motion de défiance contre le premier ministre, mettant en avant les soupçons de corruption pesant sur lui. Ces six ministres, dont celui de la santé Abdellatif Mekki, qui a orchestré la lutte contre le Covid-19, ont été limogés jeudi soir et ont été remplacés par des intérimaires, ont indiqué les services du premier ministre.