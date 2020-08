Tourisme DER Touristik Suisse va biffer 140 emplois

La filiale helvétique du groupe allemand, qui avait repris les activités de Kuoni, est fortement touchée par la pandémie. Elle va supprimer près de 140 emplois sur les quelque 810 postes à temps plein.

Dans son communiqué paru mardi, le groupe précise que DER Touristik sera redimensionné «en renonçant à repourvoir certains postes et grâce à des départs à la retraite ordinaire et anticipée, des réductions des taux d’occupation et des licenciements économiques».