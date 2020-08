Bienne

Des activistes s’enchaînent dans un magasin, torse nu

Une opération a été menée samedi après-midi dans une succursale H&M pour dénoncer l’ensemble de l’industrie textile, coupable d’esclavagisme aux yeux du mouvement «Extinction Rebellion».

Des militants enchaînés aux piliers d’un magasin H&M, telle était l’opération coup de poing menée samedi après-midi à Bienne, dans une succursale H&M de la zone piétonne. L’objectif du mouvement «Extinction Rebellion»: accuser l’industrie textile d’esclavagisme!



Les activistes étaient une septantaine, romands et alémaniques, certains enchaînés le torse nu et maculé de peinture violette. «Dans des fabriques de vêtements en Inde et au Cambodge, les employées qui tombent enceintes sont généralement licenciées», a expliqué un orateur muni d’un mégaphone.