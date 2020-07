Des anticoagulants pour éviter l'hospitalisation

Covid-19

Une expérience menée en Suisse permettra de savoir si les thromboses apparaissant chez les patients peuvent être écartées par un traitement anticoagulant.

Jusqu'à présent, on ne prescrivait pas d'anticoagulants dans les cas non graves de Covid-19 chez les patients qui ne présentaient aucun facteur de risque de thrombose.

Les médecins du monde entier ont signalé, ces dernières semaines, que les patients pouvaient souffrir de thromboses en plus des symptômes habituels que sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, et ce même dans les cas non graves, a indiqué mercredi l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) dans un communiqué.