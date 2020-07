États-Unis

Des arrestations de manifestants font scandale à Portland

D’après les médias locaux, des agents fédéraux en voitures banalisées arrêtent des manifestants sans leur fournir de motifs depuis plusieurs jours.

Des militants des droits humains et des élus américains ont vivement dénoncé vendredi l’arrestation sommaire de manifestants, interpellés dans les rues de Portland et emmenés par des agents fédéraux circulant dans des véhicules banalisés.

Une fourgonnette civile

Mark Pettibone, 29 ans, a raconté au «Washington Post» comment il avait été interpellé par des hommes en uniformes kakis surgis d’une fourgonnette civile qui s’était arrêtée près de lui: «On aurait dit un film d'horreur ou de science-fiction». Le jeune homme dit avoir été emmené dans un tribunal fédéral et relâché un peu plus tard sans qu’on lui ait signifié les motifs de son arrestation et s'il était ou non accusé d’un crime.