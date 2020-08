il y a 9min

Des avions de combat au prix d’un café par mois

Durant les campagnes, la façon de fractionner les dépenses ou de les diluer dans le temps est un art délicat.

par Eric Felley

Deux FA 18 Hornet de la flotte actuelle helvétique, qui ont déjà coûté quelques cafés… Istock

En Suisse, lorsque l’on veut faire passer une importante dépense dans une votation, il faut soit la fractionner, soit la diluer dans le temps, ou les deux. Lorsqu’on a voté sur la redevance de la «RTS» pour 365 francs, l’argument de campagne était tout trouvé: un franc par jour et par ménage pour avoir une offre de service public de qualité. Un franc par jour, ce n’est rien, c’est quatre fois moins que le prix d’un café.

Couramment, le prix du café est utilisé comme l’étalon de la dépense que tout le monde peut se permettre sans se priver. Selon les derniers calculs, le prix moyen d’un café dans un établissement public en Suisse est de 4 francs et 22 centimes. On le cite par exemple dans les débats sur la TVA. Celle-ci rapporte 23 milliards de francs à la Confédération à un taux de 7,7%. Si on l’augmente de 0,1%, on obtient environ 300 millions de francs supplémentaires. Par habitant et par année, cela fait environ 35 francs, c’est-à-dire moins que le prix d’un café par mois.

Les 6 milliards investis ne représentent «que 0,28%»

Fractionner la dépense est une technique. La diluer dans le temps en est une autre. Dans le cadre de l’achat des avions de combat, le comité en faveur du oui estime que pour une durée de vie de 30 ans, les 6 milliards investis ne représentent «que 0,28%» du budget global de la Confédération. Cette année, son budget est de 75 milliards. Si on multiplie cette somme par 30 ans, on obtient 2250 milliards. Avec une règle de trois, on arrive effectivement au chiffre avancé par le comité. Celui-ci ajoute encore les 12 milliards d’entretiens sur 30 ans et, même ainsi, cela ne représente toujours «que 0,84%».