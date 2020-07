Coronavirus

Des camions frigorifiques au soutien des morgues américaines

Les autorités des États de l’Arizona et du Texas redoutent une hausse du nombre de décès liés au Covid-19 dans les prochains jours.

Une remorque frigorifique devant l’hôpital HCA Houston Healthcare Northwest, le 17 juillet, 2020. (Photo by Mark Felix/ AFP)

Au Texas et en Arizona, deux États américains qui voient une augmentation des décès liés au coronavirus, les autorités locales ont commandé des camions frigorifiques pour augmenter la capacité d’accueil des morgues. Tous deux s’attendent à une nouvelle hausse des décès ces prochains jours.

L’État américain de l’Arizona, voisin de la Californie, a rapporté 2583 morts liées au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Les autorités du comté où se trouve la plus grande ville d’Arizona, Phoenix, ont annoncé jeudi avoir commandé 14 chambres réfrigérées d’appoint pouvant contenir jusqu’à 294 corps en tout.

Autre État devenu un foyer de contagion du Covid-19, le Texas a battu un record mercredi avec 129 nouveaux décès en une journée, et dénombre au total 3561 morts au total liées à la maladie. Dans des villes texanes comme San Antonio (centre) et Corpus Christi, sur le golfe du Mexique, les autorités se préparent également à une hausse des décès en commandant des camions et des remorques frigorifiques.