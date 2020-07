Des dirigeants de la fédération pointés du doigt

Gymnastique

De nouvelles révélations ont touché la Fédération suisse de gymnastique dans l'affaire des entraîneures aux méthodes brutales.

Les scandales n’ont pas fini d'ébranler la Fédération suisse de gymnastique (FSG). Selon Blick, la présidente du centre régional de performance de gymnastique rythmique de Bienne Elisabeth Gehrig-Bossi a écrit au président central de la FSG Erwin Grossenbacher pour demander la démission de Ruedi Hediger (directeur de la fédération), Felix Stingelin (chef du sport d’élite) et Doris Klein (responsable de la gymnastique rythmique).

En cause: de nouvelles révélations intervenues dans NZZ am Sonntag de la bouche de l’ancienne athlète Lisa Rusconi. Selon elle, les dirigeants en question étaient au courant depuis 2017 des méthodes des entraîneures nationales de gymnastique rythmique Iliana Dineva et Aneliya Stancheva, licenciées par la FSG fin juin pour avoir malmené plusieurs gymnastes.