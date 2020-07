Des doigts d’honneur de la victoire font scandale

France

Dans un village de l'Oise, une équipe sortie victorieuse des élections municipales a fêté son succès d’une bien étrange manière.

«Ils sont cramés pour nous»

«Ça me fait mal, je suis né à Balagny, je me sens insulté», explique sur France 3 un autre habitant, Jean-Philippe Copin. «Ça fout la zizanie entre les gens et ça salit le village. Ces gens ne méritent pas leur mandat.»

«Une très mauvaise image du village»

«J'ai été menacée et diffamée»

Sur France 3, on comprend le fond du problème. La campagne locale a été houleuse, apprend-on, ponctuée de tracts anonymes et d'échanges d'insultes sur les réseaux sociaux. La photo a été prise chez une personne de la liste victorieuse, Angie Monribot. Elle avance que «ces doigts d'honneur, c'était une plaisanterie. Il n'y avait rien de méchant.»

Puis on comprend à qui ils étaient destinés. «Pendant tout le confinement, pendant trois mois, on a été harcelés. Cela vient de deux membres de notre liste qui nous ont lâchés et ont décidé de faire campagne contre nous. J'ai été menacée verbalement et diffamée sur les réseaux sociaux», détaille-t-elle.