Des drones aux caméras, les plages espagnoles s’adaptent au virus

Covid-19

L’Espagne a été l’un des pays les plus affectés par la pandémie, ce qui n’empêche pas le pays de se préparer à l’arrivée des touristes pour l’été.

À Lloret, sur la Costa Brava, un drone est chargé de détecter les rassemblements et d’inciter les estivants, via un message préenregistré, à maintenir les distances de sécurité… (Photo Josep LAGO / AFP)

«Il s’agit de concilier confort et détente tout en se trouvant dans un environnement sûr», explique Jaume Dulset, le maire de cette commune de 37’000 habitants, à 70 kilomètres au nord-est de Barcelone.

Alors que l’Espagne a été l’un des pays les plus affectés par la pandémie, avec plus de 28’300 décès, cette station de la Costa Brava veut rassurer les touristes, qui peuvent revenir depuis la réouverture des frontières dimanche dernier.

Le personnel municipal a été renforcé afin de lutter contre tout comportement inapproprié. Un drone est chargé de détecter les rassemblements et d’inciter les estivants, via un message préenregistré, à maintenir les distances de sécurité…

Un système a même été conçu pour pouvoir réserver son espace sur la plage mais n’a pas encore été mis en service. «Pourvu qu’on doive le faire», s’amuse à dire le maire de Lloret de Mar, station habituellement prisée des Français et des Britanniques.

«Encore très peu de gens»

Car si le soleil est déjà brûlant, seule une poignée de baigneurs ont installé chaises longues et serviettes sur la plage principale, qui peut accueillir quelque 15’000 personnes.

«Normalement, c’est déjà plein (à cette période). Il y a encore très peu de monde et il est facile de garder ses distances», explique José Maria Quicio, un retraité de 78 ans, venu avec sa femme Olga Ferrer, 81 ans.

Le couple a mis ses chaises pliantes à quelques mètres du rivage, près de cordes rouges délimitant l’espace réservé aux plus de 70 ans. «C’est notre zone», dit Olga, qui vient d’aller se tremper dans l’eau. «Ça nous fait nous sentir plus en sécurité, on y est très bien, mieux qu’avant», insiste-t-elle.