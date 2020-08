Multisports

Des fans se mobilisent pour sauver le sport suisse

Une pétition en ligne a été lancée jeudi. L’objectif est de faire tomber la barrière des 1000 spectateurs pour les manifestations sportives en Suisse.

Le Conseil fédéral s’exprimera mercredi 12 août et statuera sur les mesures sanitaires qui touchent de plein fouet le sport suisse. La limite de 1000 spectateurs sera-t-elle levée? Et si oui, à partir de quand? Ou au contraire, cette limite risque-t-elle d’être abaissée ou même prolongée jusqu’à l’année prochaine?

Les clubs de hockey sur glace et de football notamment retiennent leur souffle jusqu’à la décision tant attendue. Face à toutes ces incertitudes, un comité visant à sauver le sport suisse a lancé jeudi une pétition en ligne demandant aux décideurs de laisser les clubs mettre sur pied leurs propres concepts de sécurité sanitaire et qui leur permettraient de jouer des matches avec des affluences supérieures à 1000 spectateurs.

La demande des fans, telle que mentionnée dans la pétition en ligne, souligne notamment que sans rentrées financières, le sport suisse professionnel court à sa perte: «(…) Le Conseil fédéral doit statuer le 12 août prochain sur le maintien ou non de l’interdiction des événements accueillant plus de 1000 personnes. Cette décision conditionnera directement la tenue ou non d’une nouvelle saison de compétition et constitue une menace sur la survie de nos clubs. L’équation est simple: pas de rentrées financières, plus de sport professionnel.»