Environnement

Des feux allumés dans les Alpes pour alerter la population

Des activistes allument chaque année des feux lors du deuxième week-end d’août pour attirer l’attention sur les menaces qui pèsent sur l’arc alpin.

L'arc alpin est de plus en plus menacé. Pour l’initiative des Alpes, il est temps de prendre des mesures draconiennes. La fonte du pergélisol déstabilise les versants des montagnes. Les glissements de terrain, les laves torrentielles, les coulées de boue s’abattent sur les vallées et mettent en danger la vie humaine et la nature.