Cinéma

Des films d'Afrique à découvrir dans trois villes vaudoises

Des pépites cinématographiques provenant de plusieurs pays africains seront projetées à Lausanne, La Tour-de-Peilz et Pully dès vendredi.

Reporté pour cause de Covid, le Festival cinémas d'Afrique Lausanne propose cette année une édition spéciale itinérante. Lausanne, La Tour-de-Peilz et Pully accueillent une soirée dédiée aux cinémas du continent noir et de sa diaspora.