Coronavirus

Des hackers russes accusés de vouloir voler des données sur un vaccin

Londres affirme qu’un groupe de pirates informatiques russes tente de subtiliser les recherches d’organisations britanniques, canadiennes et américaines liées à la mise au point d’un vaccin contre le Covid-19.

Cette accusation survient dans un ciel sombre entre Londres et Moscou, où plane déjà l’ombre de soupçons d’interférences russes dans les campagnes des législatives britanniques de décembre dernier – qui ont vu triompher les conservateurs du Premier ministre Boris Johnson – et du référendum de 2016 qui a abouti au Brexit.

Jugeant «totalement inacceptable que les services de renseignement russes ciblent ceux qui travaillent à la lutte contre la pandémie de coronavirus», le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab a averti que ceux qui mènent de telles attaques devront tôt ou tard «rendre des comptes». «Alors que certains courent imprudemment après leurs intérêts égoïstes, le Royaume-Uni et ses alliés poursuivent leur dur labeur pour trouver un vaccin et de protéger la santé mondiale», s’est-il indigné dans un communiqué.

«Cozy Bear»

Dans un communiqué distinct, leur homologue américaine, la National Security Agency (NSA) a abondé les accusations et déclaré que l’APT29 «utilise une variété d’outils et de techniques pour viser principalement des cibles gouvernementales, diplomatiques, des groupes de réflexion, de soins de santé et d’énergie à des fins de renseignement».

Accusations rejetées

Le gouvernement britannique a en effet aussi affirmé jeudi qu’il était «presque certain» que des «acteurs russes» avaient cherché à perturber le scrutin législatif du 12 décembre dernier en faisant circuler pendant la campagne des documents sur un possible accord commercial entre Londres et Washington après le Brexit. Une enquête avait alors été lancée pour tenter d’identifier la source de la fuite de ces documents, qui avaient été publiés sur le réseau social Reddit.

«Théorie du complot»

Les relations entre Londres et Moscou sont au plus bas depuis l’empoisonnement sur le sol britannique de l’ancien agent russe Sergei Skripal, dans la ville de Salisbury (sud-ouest). La Russie avait démenti toute implication, mais l’affaire avait abouti à une vague d’expulsions croisées de diplomates entre Londres et ses alliés et Moscou. Les deux pays n’avaient renoué qu’en février 2019 le dialogue rompu 11 mois plus tôt.