Une attaque contre la bourse de Karachi fait au moins six morts

Pakistan

Explosions et coups de feux ont été entendus lundi matin au cœur de la capitale financière du pays. Cette meurtrière opération a été revendiquée par un groupe indépendantiste de la province voisine du Baloutchistan

Au moins six personnes sont mortes, dont un policier, lorsque quatre hommes armés ont pénétré lundi dans la Bourse de Karachi (Sud), la capitale financière du Pakistan, une attaque revendiquée par un groupe indépendantiste de la province voisine du Baloutchistan.

«Quatre gardes et un civils ont été tués», ainsi qu'un policier, «dans une attaque terroriste à la grenade et au fusil» contre la Bourse de Karachi, a déclaré la police dans un communiqué. La fondation Edhi, la principale organisation de secours à Karachi, a de son côté fait état de 7 morts et 7 blessés, selon son responsable Faisal Edhi. Les quatre assaillants ont également été tués.