Somalie

Des hommes armés attaquent un hôtel de Mogadiscio

Des hommes armés ont investi dimanche un hôtel du bord de mer à Mogadiscio après l’explosion d’une voiture piégée. L’attaque aurait fait au moins 5 morts, selon des services de sécurité.

Attaque d’une prison

«Il y a encore des tirs sporadiques dans l’hôtel et, selon les premières informations reçues, il y a cinq morts et plus de dix blessés», selon ce responsable. Il a ajouté que «le bilan des morts» pouvait encore augmenter car l’explosion qui a précédé l’attaque de l’établissement par des hommes armés «a été massive» et il y a «des otages dans l’hôtel».