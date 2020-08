Locarno

Des Léopards 2020 pour des films interrompus par le Covid

Le jury du Festival du film de Locarno a notamment honoré deux réalisatrices suisse et argentine pour cette édition marquée par la crise du coronavirus.

Les deux prix sont dotés de 70’000 francs. Ils sont décernés dans le cadre du projet «The Films After Tomorrow», dont le but était de soutenir la production de films qui ont dû être interrompus en raison de la pandémie.

Documentaire sur l’armée suisse

Le prix au projet le plus innovant, doté de 30’000 francs, a été attribué à De Humani Corporis Fabrica (The Fabric of the Human Body) de Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor. Ce documentaire philosophique et politique s’interroge sur les questions de bioéthique liées aux nouvelles technologies médicales.