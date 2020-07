Des livres en faveur de la démocratie disparaissent des bibliothèques

Hong Kong

Les registres des bibliothèques de Hong Kong indiquent que certains ouvrages rédigés par des militants pro-démocratie ont été retirés des rayons. Certains dénoncent une menace à la liberté de parole provoquée par la nouvelle loi sur la sécurité nationale.

Le département des services culturels et de loisirs de Hong Kong a déclaré que certains livres ont été retirés car ils contreviennent à la loi sur la sécurité nationale instaurée par Pékin.

Parmi les auteurs dont les titres ne sont plus disponibles figurent Joshua Wong, l’un des militants les plus célèbres et Tanya Chan, une députée pro-démocratie renommée.