Des membres de l'EI échappent aux Kurdes

Syrie

Des membres du groupe djihadiste Etat islamique (EI) ont profité des combats entre Turcs et Kurdes pour fuir un camp où ils étaient retenus.

Les combats font rage au cinquième jour d'une offensive turque qui a provoqué un tollé international et entraîné la mort de plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de civils, et l'exode de plus de 130'000.