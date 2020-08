Affaire Wirecard

Des membres du cabinet de Merkel convoqués devant le Parlement

Le conseiller économique de la Chancellerie et le coordinateur des services secrets doivent être entendus par les députés allemands sur la vaste fraude impliquant la société de paiements en ligne.

«Longue» liste de questions

Deux sessions extraordinaires de la commission des finances du Bundestag, la chambre basse allemande, sont prévues le 31 août et le 1er septembre, a indiqué mercredi à l'AFP Lisa Paus, élue des Verts, porte-parole de cette commission.

Deux responsables au sein de la Chancellerie, Lars-Hendrik Röller, conseiller économique, et Johannes Geismann, actuel coordinateur des services secrets et ancien secrétaire d'Etat aux Finances, seront invités à s'exprimer devant les députés.

La ministre de la Justice, Christine Lambrecht, et des représentants des organes de régulation financière allemands, la Bafin et la FIU, de l'État de Bavière et de la Banque centrale allemande, la Bundesbank, sont également convoqués.