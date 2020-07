Des milliers d’Américains défilent pour commémorer la fin de l’esclavage

États-Unis

155 ans après la libération des derniers esclaves au Texas, on célèbre le «Juneteenth» dans un contexte de prise de conscience du racisme anti-noir.

«Je suis une femme noire, je vis dans ce pays depuis 20 ans et je suis là pour dire que les vies noires comptent, celles de mes enfants et de mes frères, pour que l’on puisse vivre dans un pays sûr», confie à l’AFP Tabatha Bernard, 38 ans et originaire de Trinidad-et-Tobago, dans l’imposant cortège de New York.