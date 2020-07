Des nomades occupent une aire sous des yeux réprobateurs

Berne

N'ayant pu s'installer dans une zone d'activité régionale entre Delémont et Courrendlin, les gens du voyage se sont posés sur une aire d'autoroute à Reconvilier. Reportage.

Jour de lessive

Des riverains aux yeux réprobateurs sont plus volubiles, ils parlent notamment de déchets et de déprédations: «Déjà une fois, ils ont tout désinfecté», glisse une villageoise à sa voisine de table, au restaurant du Midi. Sur l'aire de repos, pourtant on pousse la porte des WC et les immondices tant craints par les usagers n'y sont pas.